Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck-Travemünde Frau wird Rucksack mit Medikamenten entrissen

Lübeck (ots)

Donnerstagnachmittag (03.07.2025) entriss ein unbekannter Täter einer Frau auf dem Parkplatz "Am Leuchtenfeld" in Travemünde einen Rucksack mit Medikamenten sowie technischen Geräten und entkam unerkannt. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht Hinweise.

Eine 60-jährige Frau aus Lehrte in Niedersachsen befand sich mit ihrem Hund gegen 15.45 Uhr am Donnerstag auf dem Parkplatz "Am Leuchtenfeld". Sie hielt ihren Rucksack in der Hand, aus der sie eine Insulinspritze holen wollte. Eine männliche Person hätte sich der Touristin auf einem E-Scooter genähert und ihr den Rucksack entrissen. Der Tatverdächtige flüchtete unerkannt. Die 60-Jährige wurde leicht verletzt, sie musste jedoch nicht ärztlich versorgt werden.

In dem dunkelblauen Kühlrucksack der Marke New Rebels befanden sich neben drei Insulinspritzen, eine GoPro und eine Drohne. Der Wert des Stehlgutes dürfte bei über 1.700,00 Euro liegen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu dem Tatverdächtigen oder dem Verbleib der entwendeten Gegenstände werden unter der 0451/1310 entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell