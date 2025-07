Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Jürgen

Einbruch in PKW - Tatverdächtige ermittelt

Lübeck (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (02.07.2025) brachen in Lübeck - St. Jürgen nach derzeitigem Ermittlungsstand zwei Tatverdächtige in einen PKW ein und entwendeten Kopfhörer sowie eine Fernbedienung für die Tiefgarage . Die beiden Jugendlichen konnten aufgrund einer Ortungsfunktion der Kopfhörer angetroffen werden.

Gegen 05:30 Uhr meldete der Inhaber des betroffenen Fahrzeugs der Polizei, dass in seinen BMW eingebrochen worden sei.

Der BMW habe über Nacht in einer Tiefgarage an der Ratzeburger Allee gestanden. Am Morgen habe der Besitzer die leicht offen stehenden Türen bemerkt. Es seien die Fernbedienung für das Tiefgaragentor sowie seine Kopfhörer entwendet worden.

Dank der Ortungsfunktion seiner Kopfhörer konnte der 22-Jährige den mutmaßlichen Standort der Tatverdächtigen verfolgen. Die Polizeibeamten begaben sich sodann gemeinsam mit dem Geschädigten auf die Suche. Von der Innenstadt folgten sie dem Signal bis nach Kücknitz. Dort konnten zwei männliche Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren angetroffen werden. Die Polizisten des 4. Polizeireviers stellten bei der Durchsuchung die entwendeten Gegenstände sicher und übergaben die jugendlichen Lübecker an ihre Erziehungsberechtigten.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell