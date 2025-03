Singen (ots) - Im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen sind unbekannte Einbrecher am Clubhaus des Hohentwielstadion, dem Hallenbad und einer Gaststätte in der Friedinger Straße am Werk gewesen. Zwischen 20 Uhr und 9 Uhr machten sich die Täter an den Rollläden der Fenster und der Terrassentür des ...

mehr