POL-HL: HL- St. Lorenz Nord Folgemeldung: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Autofahrer - Zeugen gesucht

Lübeck (ots)

Am Sonntagmorgen (29.06.) ereignete sich ein Verkehrsunfall in Lübeck, Ortsteil St. Lorenz Nord. Hierbei kollidierten zwei PKW miteinander, woraufhin einer an einem Gebüsch neben der Fahrbahn zum Stehen kam. Der Verursacher verblieb nicht am Unfallort, sondern entfernte sich nach der Tat. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Ein 22-jähriger Lübecker fuhr mit einem Mitsubishi Eclipse Cross auf der Stockelsdorfer Straße von Stockelsdorf kommend in Richtung Bei der Lohmühle. Ein silberner Kleinwagen verließ die Autobahn A1 bog anschließend in die Stockelsdorfer Straße ein, wobei er eine durchgezogene Line überfahren und mit der Beifahrerseite des Mitsubishi zusammen gestoßen sein soll.

Der Lübecker kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr gegen einen Baum und kam schließlich an einem Gebüsch zum Stehen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit, der Fahrer kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher soll seine Fahrt fortgesetzt haben.

Inzwischen wurde bekannt, dass ein Unbeteiligter das Unfallgeschehen gefilmt haben soll und mit dem Verunfallten gesprochen haben soll. Der Zeuge wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise werden unter der Rufnummer: 0451-131-6245 oder per E-Mail unter: luebeck.prev02@polizei.landsh.de entgegen genommen.

