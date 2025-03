POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht KIK/EDEKA Parkplatz

Mülheim an der Mosel (ots) - Am Freitag, den 21.03.2025, gegen 17:00 Uhr, kam es auf der B53 bei Mülheim an der Mosel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem PKW-Fahrer. Diese kollidierten im Einmündungsbereich, so dass der Motorradfahrer zu Fall kam und sich hierbei leicht verletzte. Er wurde zur weiteren Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. ...

mehr