POL-BOR: Gescher - Kreisverkehr zu spät erkannt

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Kreisverkehr B 525 / L 608 / Eschstraße;

Unfallzeit: 16.03.2025, 02.00 Uhr;

In der Nacht zum Sonntag kam es am Kreisverkehr B 525 / L 608 / Eschstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 21-jährige Frau aus Almelo (NL) leichte Verletzungen erlitt. Sie war als Beifahrerin zusammen mit einem 21-jährigen Autofahrer aus Almelo auf der B 525 aus Richtung Niederlande kommend in Richtung Coesfeld unterwegs. Nach eigenen Angaben des Niederländers war er nicht ortskundig und hatte den Kreisverkehr zu spät bemerkt. Im Kreisverkehr verlor er die Kontrolle über den Kleinwagen, geriet auf die Mittelinsel und schleuderte in einen Straßengraben. Rettungskräfte brachten die Beifahrerin zur ambulanten Behandlung in ein Ahauser Krankenhaus. Ein Abschleppunternehmen rückte mit einem Kran an, um den stark beschädigten Wagen zu bergen. (mh)

