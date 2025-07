Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Lorenz

Verkehrskontrolle am Lindenplatz

Lübeck (ots)

Am Donnerstagvormittag (03.07.2025) führte das 2. Polizeirevier Lübeck eine Schwerpunktkontrolle am Lindenplatz in Lübeck - St. Lorenz durch. Der Fokus der Kontrolle richtete sich auf das korrekte Verhalten im Kreisverkehr, wobei auch andere Ordnungswidrigkeiten geahndet wurden. Insgesamt stellten die Beamten 67 Verstöße fest.

In der Zeit von 10:30 Uhr bis 12:30 Uhr kontrollierten 6 Polizeibeamte des 2. Polizeireviers den Verkehr am Verteilerkreisel am Lindenplatz. Dabei lag der Schwerpunkt auf der Ahndung des Überfahrens der durchgezogenen Linie, was in diesem Zeitraum 40 Verstöße ergab.

Die Einsatzkräfte registrierten außerdem 10 Verstöße im Zusammenhang mit der Gurtpflicht sowie 3 Fälle des Handynutzens während der Fahrt. Zudem stellten die eingesetzten Beamten 3 Ordnungswidrigkeiten wegen unsachgemäßer Sicherung von Kindern und 11 Verstöße gegen die Parkvorschriften im erweiterten Kontrollbereich fest.

Die Ergebnisse zeigen, dass weiterhin ein erhöhter Kontrollbedarf besteht, um die Einhaltung der Verkehrsregeln zu fördern. Aus diesem Grund wird die Polizei auch künftig an den regelmäßigen Verkehrskontrollen festhalten.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell