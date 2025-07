Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Malente

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Lübeck (ots)

Am Freitagnachmittag (04.07.2025) ereignete sich auf der Bundesstraße 76 zwischen Plön und Eutin ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Insgesamt wurden drei Personen leicht verletzt, an allen Fahrzeuge entstand Totalschaden. Aufgrund der Abschleppmaßnahmen blieb die B76 bis in den Abend gesperrt.

Gegen 16:30 Uhr kam es auf der B76 zwischen Plön und Eutin zu einem Verkehrsunfall. Beteiligt waren drei Pkw, die allesamt anschließend nicht mehr fahrbereit waren.

Ein 48-jähriger Ostholsteiner ist mit seinem schwarzen Audi von Plön in Richtung Eutin gefahren. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der Fahrer auf Höhe des Obsthofes in den Gegenverkehr.

Ein entgegen kommender 29-jähriger Ostholsteiner versuchte mit seinem grauen VW auszuweichen, wurde jedoch an der Hinterachse touchiert. Er kam quer zur Fahrbahn, unverletzt zum Stehen.

Durch den ersten Unfall konnte der schwarze Audi nicht mehr gelenkt werden und der 48-Jährige kollidierte frontal mit einem weiteren entgegen kommenden schwarzen Mercedes. Der 68-jährige Fahrer sowie zwei Mitfahrer, im Alter von 63 und 68, wurden leicht verletzt.

An allen Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf circa 50.000EUR. Die Pkw wurden abgeschleppt. Bis zu diesem Zeitpunkt, circa 18:30 Uhr, blieb die B76 in beide Richtungen voll gesperrt.

Die Polizei ermittelt gegen den Unfallverursacher wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und der fahrlässigen Körperverletzung. Warum der 48-Jährige in den Gegenverkehr geriet, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell