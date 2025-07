Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Börger - PKW aufgebrochen - Zeugen gesucht

Börger (ots)

Am Freitagmorgen, dem 11. Juli, wurde der Polizei gegen 8:00 Uhr ein Pkw-Aufbruch in der Pater-Augustin-Straße in Börger gemeldet. Die Tat ereignete sich vermutlich in der Nacht zuvor.

Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam Zugang zu einen in einem Wohngebiet abgestellten schwarzen Mini. Aus dem Fahrzeug wurden unter anderem ein Portemonnaie mit Bargeld, persönliche Dokumente, eine Brille sowie ein Schlüsselbund entwendet. Zudem entstand ein Sachschaden an der Fahrerseite des Wagens.

Die geschätzte Schadenshöhe liegt bei insgesamt etwa 1.300 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Pater-Augustin-Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Sögel unter Tel. 05952/93450 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell