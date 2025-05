Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Einbruch

Steyerberg (ots)

(Thi) Die Polizei Stolzenau sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einem Einbruch, der sich am Montag den 26.05.2025 zwischen 3:30 und 3:50 Uhr beim Raiffeisenmarkt Am Bahnhof 39 in Steyerberg ereignete.

Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich Zutritt zur Lagerhalle der Firma Raiffeisen. Mit einem dort stehenden Gabelstapler wurde eine Wand zu einem Lagerraum durchgestochen und beschädigt. Bislang kann nicht gesagt werden, ob etwas entwendet worden ist. Sachschaden ist in bislang unbekannter Höhe entstanden.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stolzenau unter der 05761-90200 zu melden.

