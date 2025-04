Kreisfeuerwehrverband Sigmaringen

KFV Sigmaringen: Feuerwehr Sigmaringen setzt als Vorreiter auf digitalen Einsatzstellenfunk

Sigmaringen (ots)

Die Feuerwehr Sigmaringen hat als eine der ersten Feuerwehren im Landkreis Sigmaringen - und voraussichtlich sogar im gesamten Bereich des Regierungspräsidiums Tübingen - den Wechsel vom analogen 2-Meter-Band auf den digitalen Einsatzstellenfunk vollzogen.

Mit dieser Umstellung steht den Einsatzkräften nun ein modernes, zukunftsfähiges Kommunikationsmittel für Einsätze im Brand- und Bevölkerungsschutz zur Verfügung. Der digitale Einsatzstellenfunk bietet nicht nur eine verbesserte Sprachqualität und höhere Ausfallsicherheit, sondern auch einheitliche Bedienkonzepte: Sowohl die fest in den Fahrzeugen verbauten Funkgeräte als auch die tragbaren Handfunkgeräte sind identisch in Handhabung und - je nach Anwendung - sogar in ihrer Funktionalität gleichgestellt.

Bereits im April 2024 hatte die Feuerwehr Sigmaringen die komplette Fahrzeugflotte sowie alle Feuerwehrhäuser erfolgreich auf Digitalfunk umgerüstet. Mit der Einführung des digitalen Einsatzstellenfunks wurde dieser Modernisierungsschritt nun konsequent fortgesetzt.

Zur Unterstützung und sicheren Anwendung des neuen Systems wurde ein umfassendes Schulungs- und Fortbildungsangebot durch die eigenen Funkausbilder der Feuerwehr Sigmaringen durchgeführt. Dabei wurden die Einsatzabteilungen gezielt auf die Nutzung des neuen Einsatzstellenfunks vorbereitet - praxisnah und einsatzorientiert.

Begleitend zur technischen Umstellung hat die Feuerwehr Sigmaringen zudem ein Nutzungskonzept für den digitalen Einsatzstellenfunk entwickelt und eingeführt. Dieses regelt die einheitliche Anwendung im Einsatzalltag, sorgt für klare Strukturen in der Kommunikation und dient als Grundlage für Schulungen, Übungen und die taktische Umsetzung im Einsatzgeschehen. "Die Einführung des digitalen Einsatzstellenfunks ist ein großer Schritt nach vorn für die Einsatzkommunikation und die Sicherheit unserer Einsatzkräfte", so der Leiter der Feuerwehr Sven Glatter. "Wir profitieren von einer deutlich klareren Kommunikation, weniger Störungen und einer intuitiven Bedienung über alle Geräte hinweg." Mit diesem zukunftsweisenden Schritt unterstreicht die Feuerwehr Sigmaringen einmal mehr ihre Vorreiterrolle im Bereich moderner Einsatztechnik und Digitalisierung im Bevölkerungsschutz.

