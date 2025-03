Kreisfeuerwehrverband Sigmaringen

KFV Sigmaringen: Feuerwehrmobil für die Feuerwehr Sigmaringen

Bild-Infos

Download

Sigmaringen (ots)

Fahrzeugübergabe in Sigmaringen - vor kurzem konnten wir unser neues Fahrzeug - das "FeuerwehrMobil" - von unserem Ersten Beigeordneten Manfred Storrer entgegen nehmen. Dieses Fahrzeug wird in Zukunft allen Bereichen der Feuerwehr Sigmaringen zur Verfügung stehen - kein Einsatzfahrzeug sondern für die genauso wichtigen Termine zur Kameradschafts- und Freundschaftspflege.

Kommandant Sven Glatter sowie der Vorsitzende des Fördervereins der Feuerwehr Sigmaringen, Elmar Belthle sprachen ebenfalls den Anwesenden großen Dank aus.

Dieses Fahrzeug wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Feuerwehr sowie Werbepartnern und Spendern finanziert und im Zeitstrahl der Organisation gab es Zeiten, an denen fast das ganze Vorhaben gekippt wäre. Aber durch viele Unterstützer und Gönner wurde es doch noch wahr. Ein spezieller Dank geht hier an die Stiftung "Wir für Sigmaringen".

Es handelt sich um einen Ford Transit mit 9 Sitzplätzen, und dient künftig primär den Nachwuchskräften, der Musikabteilung und den Mitgliedern der Feuerwehr Sigmaringen um Veranstaltungen/Lehrgänge im Ort bzw. Landkreis zu besuchen oder im Rahmen der Kameradschaftspflege Ausflüge durchzuführen.

Ein wirklich großer Dank geht an den Förderverein der Feuerwehr Sigmaringen, an die Stadt Sigmaringen und vor allem an die vielen Sponsoren die dies erst möglich gemacht haben:

Das Baumteam Donautal, Bootshaus Sigmaringen, GSW Sigmaringen, Hohenzollerische Landesbank Kreissparkase Sigmaringen, Karls Hotel, Kienzle Baumpflege, Korn Recycling, Kovacic Ingenieure, KVB Sigmaringen, MvB Elektrotechnik, Modefachschule Sigmaringen, Optigrün, Pflegedienst Sigmaringen, Planquadrat Architeckten, Firma Schaefer, Bernd Single, Stadtwerke Sigmaringen, Zaunteam sowie die Stiftung "Wir für Sigmaringen" und die Familie Rieger Raumdecor, sowie viele Freunde und Gönner aus Sigmaringen und Umgebung.

Vielen lieben Dank sagt die Feuerwehr Sigmaringen

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Sigmaringen, übermittelt durch news aktuell