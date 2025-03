Polizei Düren

POL-DN: Taschendiebe in der Dürener Innenstadt - Polizei warnt und gibt Sicherheitstipps

Düren (ots)

In den letzten Tagen häufen sich Taschendiebstähle in der Dürener Innenstadt. Die Polizei rät zur Vorsicht und bittet um Hinweise.

Am Freitagnachmittag (07.03.2025) wurde eine 77-jährige Frau aus Kreuzau bestohlen. Gegen 14:25 Uhr stieg sie an der Ecke Josef-Schregel-Straße / Wirteltorplatz aus einem Auto und machte sich mit ihrem Rollator auf den Weg zu ihrer nahegelegenen Bank. Dort bemerkte sie, dass ihr Portemonnaie aus ihrer Jackentasche verschwunden war. Darin befanden sich Bargeld im zweistelligen Bereich sowie eine Bankkarte.

Am Samstagvormittag (08.03.2025) traf es eine 68-jährige Dürenerin auf dem Wochenmarkt. Gegen 11:15 Uhr zahlte sie an einem Stand und steckte ihr Portemonnaie anschließend in ihre Bauchtasche. Wenig später stellte sie fest, dass es gestohlen wurde. Auch hier wurden Bargeld und Bankkarten entwendet.

Nur kurze Zeit später, um 12:45 Uhr, wurde eine 72-jährige Frau aus Niederzier Opfer eines Diebstahls. Sie saß an einer Bushaltestelle in der Wilhelmstraße auf einer Bank, ihre Handtasche neben sich. Zwei Personen - ein Junge und eine Frau - hielten sich kurz in ihrer Nähe auf. Nachdem die beiden verschwunden waren, bemerkte sie den Diebstahl ihrer Geldbörse.

Beschreibung der Verdächtigen:

Junge:

- 13 bis 15 Jahre alt - 150 bis 160 cm groß - schlanke Statur - dunkle Kleidung

Frau:

- 30 bis 40 Jahre alt - 160 bis 170 cm groß - schlanke Statur - schwarze Haare - grauer/weißer Mantel

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern oder geben können, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu melden.

So schützen Sie sich vor Taschendieben:

- Tragen Sie Wertsachen in verschließbaren Innentaschen und nah am Körper. - Halten Sie Handtaschen stets geschlossen und nah bei sich. - Seien Sie in Menschenmengen besonders aufmerksam, insbesondere wenn Sie angerempelt oder abgelenkt werden. - Lassen Sie Taschen nicht unbeaufsichtigt auf Bänken oder in Einkaufswagen liegen. - Falls Sie Opfer eines Diebstahls werden, informieren Sie sofort die Polizei und lassen Sie gestohlene Bankkarten umgehend sperren.

