Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Motorradfahrer ohne Helm und ohne Führerschein

Nienburg (ots)

(Thi) Am Montag den 26.05.2025 kontrollierten Beamte der Nienburger Polizei einen Motorradfahrer gegen 11:30 Uhr an der Hafenstraße in Nienburg.

Grund der Kontrolle war zunächst, dass der 49-Jährige aus Liebenau ohne Helm auf seinem Motorrad unterwegs war.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann zudem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für sein Motorrad war.

Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und die entsprechenden Anzeigen gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell