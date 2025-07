Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Einbruch in Garten- und Landschaftsbaubetrieb - Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Haselünne (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, dem 11. Juli, 15:30 Uhr, und Samstag, dem 12. Juli, 08:30 Uhr, kam es zu einem Einbruchdiebstahl auf dem Gelände eines Garten- und Landschaftsbauunternehmens an der Straße Am Hövel in Haselünne.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich unbefugt Zutritt zum betrieblich genutzten Gelände. Dort drangen sie unter anderem in die Lagerhalle sowie mehrere Firmenfahrzeuge ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden Werkzeuge, Maschinen sowie Bargeld aus einer Kaffeekasse in Höhe von rund 150 Euro entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird vorläufig auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Eine abschließende Aufstellung des Diebesguts steht noch aus.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Am Hövel / B402 / Gartencenter beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05931/9490 bei der Polizei Meppen zu melden.

