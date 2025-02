Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radfahrer spuckt Spaziergänger ins Gesicht

Zeugen gesucht

Heinsberg (ots)

Ein 37 Jahre alter Mann ging am 9. Februar (Sonntag) mit seiner Familie und Freunden am Lago Laprello spazieren und hatte zu diesem Zeitpunkt seinen 7-jährigen Sohn auf den Schultern. Um kurz vor 16 Uhr kam ihnen ein Radfahrer entgegen. Als dieser an der Gruppe vorbeifuhr, kam es zu einer seitlichen Berührung mit dem Heinsberger und seinem Sohn. Daraufhin beleidigte der Fahrradfahrer den Mann verbal spuckte ihm ins Gesicht. Der Unbekannte war zirka 25 bis 30 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß. Er hatte eine schmale Statur und war mit einer schwarzen Cargohose, einer dunklen Jacke sowie einer grauen Mütze bekleidet. Sein Fahrrad war schwarz und trug die grüne Aufschrift "Specialized". Wer kann Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell