Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Verkehrsunfall mit Personenschaden durch Auffahren

Rutsweiler an der Lauter (ots)

Am Morgen des 17.06.2025 kam es auf der B270 zwischen Rutsweiler an der Lauter und Wolfstein zu einem Verkehrsunfall zwischen PKW und Lkw durch Auffahren infolge von Unachtsamkeit. Die vorrausfahrende 85-jährige PKW-Fahrerin beabsichtigte die B270 nach links in Richtung Roßbach zu verlassen. Hierzu kündigte sie ihr Vorhaben rechtzeitig mittels Fahrtrichtungsanzeigers an und verlangsamte ihren geführten PKW entsprechend. Der in gleicher Richtung fahrende 43-jährige LKW-Fahrer erkannte das Vorhaben der abbremsenden PKW-Fahrerin zu spät und fuhr dieser auf. Durch den Aufprall verletzte sich die Dame leicht und wurde zwecks medizinischer Versorgung durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der LKW wies nur eine geringe Schadenslage an der Fahrzeugfront auf. |pilek

