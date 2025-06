POL-PILEK: Keinen Führerschein, jedoch unter Alkoholeinfluss unterwegs

Rutsweiler an der Lauter (Kreis Kusel) (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag ereignete sich ein Einbruchsdiebstahl in der Gemarkung Rutsweiler an der Lauter. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt in den dort aufgestellten Baucontainer. Die im Container befindlichen Baugeräte wurden entwendet. Hinweise, welche zur Ergreifung der Täter führen könnten, werden telefonisch an die Polizeiinspektion Lauterecken unter 06382 - 911 - 0 erbeten.|pilek ...

