PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Bargeld und Schmuck gestohlen

Papenburg (ots)

Am Dienstagabend, zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr, kam es in der Haydnstraße im Papenburger Stadtteil Aschendorf zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich unbefugt Zutritt zu dem Wohnhaus und entwendeten Schmuck im geschätzten Wert sowie Bargeld. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2025 – 15:25

    POL-EL: Papenburg - Mehrere Straftaten bei Tuningtreffen

    Papenburg (ots) - Am Samstagabend kam es in der Zeit von 19:00 Uhr bis 22:30 Uhr auf dem öffentlich zugänglichen Parkplatz der Meyer Werft an der Rheiderlandstraße in Papenburg zu einem unangemeldeten Tuningtreffen mit rund 300 bis 400 Fahrzeugen. Die Veranstaltung fand unter dem Motto "Turbo am Tor zur See" statt und erforderte ein umfangreiches Einschreiten der Polizei. Während des Treffens kam es zu einer Vielzahl ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 15:20

    POL-EL: Herzlake - Verkehrsunfall auf Bundesstraße

    Herzlake (ots) - Am Mittwochvormittag, gegen 11:23 Uhr, kam es auf der Löninger Straße (B213) bei Herzlake zu einem Verkehrsunfall. Eine 36-jährige Frau befuhr mit ihrem Nissan die B213 aus Richtung Cloppenburg kommend in Richtung Herzlake. Zur selben Zeit befuhr ein 28-jähriger Mann mit einem Mercedes Sprinter die Straße "Zur Holter Mühle" (K211) aus Richtung Holte und beabsichtigte, nach links auf die B213 in ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 14:32

    POL-EL: Papenburg - Zaun beschädigt

    Papenburg (ots) - In der Nacht zum Samstag kam es gegen 00:10 Uhr im Bereich der Kapitän-Schönke-Straße in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Kapitän-Altmeppen-Straße in Fahrtrichtung Kapitän-Schönke-Straße. Im Einmündungsbereich kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaun. Dieser wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren