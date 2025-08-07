Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Papenburg - Bargeld und Schmuck gestohlen
Papenburg (ots)
Am Dienstagabend, zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr, kam es in der Haydnstraße im Papenburger Stadtteil Aschendorf zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich unbefugt Zutritt zu dem Wohnhaus und entwendeten Schmuck im geschätzten Wert sowie Bargeld. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.
