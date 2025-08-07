POL-EL: Papenburg - Bargeld und Schmuck gestohlen

Papenburg (ots) - Am Samstagabend kam es in der Zeit von 19:00 Uhr bis 22:30 Uhr auf dem öffentlich zugänglichen Parkplatz der Meyer Werft an der Rheiderlandstraße in Papenburg zu einem unangemeldeten Tuningtreffen mit rund 300 bis 400 Fahrzeugen. Die Veranstaltung fand unter dem Motto "Turbo am Tor zur See" statt und erforderte ein umfangreiches Einschreiten der Polizei. Während des Treffens kam es zu einer Vielzahl ...

