POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am 1. August, zwischen 01:00 Uhr und 15:30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eines grauen VW Golf, indem sie diese vermutlich mit einem unbekannten Gegenstand an zwei Stellen einschlugen. Der Pkw war zur Tatzeit in einer Parkbucht an der Antoniusstraße in Lingen abgestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

