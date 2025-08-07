Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht
Lingen (ots)
Am 1. August, zwischen 01:00 Uhr und 15:30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eines grauen VW Golf, indem sie diese vermutlich mit einem unbekannten Gegenstand an zwei Stellen einschlugen. Der Pkw war zur Tatzeit in einer Parkbucht an der Antoniusstraße in Lingen abgestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.
