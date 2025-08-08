PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen/Nordhorn - Wohnmobile gestohlen

Lingen/Nordhorn (ots)

Zwischen Mittwoch, 23:30 Uhr, und Donnerstag, 6:30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter ein Wohnmobil der Marke Peugeot von einer Parkfläche an der Mathilde-Vaerting-Straße in Lingen entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Zu einem weiteren Diebstahl eines Wohnmobils kam es zwischen Mittwoch, 15:15 Uhr, und Donnerstag, 5:00 Uhr, an der Buchenstraße in Nordhorn. Unbekannte Täter entwendeten das Fahrzeug der Marke Fiat. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Ob die Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 08:01

    POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

    Lingen (ots) - Am 1. August, zwischen 01:00 Uhr und 15:30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eines grauen VW Golf, indem sie diese vermutlich mit einem unbekannten Gegenstand an zwei Stellen einschlugen. Der Pkw war zur Tatzeit in einer Parkbucht an der Antoniusstraße in Lingen abgestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 08:01

    POL-EL: Emsbüren - Pfeiler beschädigt - Zeugen gesucht

    Emsbüren (ots) - Am Mittwochmittag, zwischen 13:00 Uhr und 13:50 Uhr, kam es auf einem Grundstück an der Straße Elbergen in Emsbüren zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer (vermutlich mit einem Lkw oder einem ähnlichen Fahrzeug) wendete mutmaßlich in der Zufahrt. Dabei wurden ein gemauerter Pfeiler sowie ein Begrenzungspfosten beschädigt. Ohne sich um die ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 08:00

    POL-EL: Herzlake - GPS-Empfänger gestohlen

    Herzlake (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch, dem 30. Juli 2025, 00:00 Uhr, und Mittwoch, dem 06. August 2025, 09:00 Uhr, kam es in der Grafelder Straße in Herzlake zu einem Diebstahl aus einem landwirtschaftlichen Fahrzeug. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zum Fahrerhaus des Treckers und entwendete ein fest verbautes Display sowie einen GPS-Empfänger. Der Schaden beläuft sich auf etwa 7.000 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren