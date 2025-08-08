Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen/Nordhorn - Wohnmobile gestohlen

Lingen/Nordhorn (ots)

Zwischen Mittwoch, 23:30 Uhr, und Donnerstag, 6:30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter ein Wohnmobil der Marke Peugeot von einer Parkfläche an der Mathilde-Vaerting-Straße in Lingen entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Zu einem weiteren Diebstahl eines Wohnmobils kam es zwischen Mittwoch, 15:15 Uhr, und Donnerstag, 5:00 Uhr, an der Buchenstraße in Nordhorn. Unbekannte Täter entwendeten das Fahrzeug der Marke Fiat. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Ob die Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell