POL-MA: Mannheim/BAB 6: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen - Pressemeldung Nr. 1

Mannheim (ots) - Ein unbekannter Autofahrer wurde am Donnerstagnachmittag in einer Tiefgarage in der Mannheimer Innenstadt aggressiv gegenüber einer 53-jährigen Frau. Der Unbekannte hatte seinen MG gegen 17.20 Uhr in der Tiefgarage im Quadrat G 1 sehr eng neben dem Audi der 53-Jährigen geparkt. Danach habe sie Beschädigungen an ihrem Auto festgestellt und den Mann darauf angesprochen. Dieser wurde sofort aggressiv und ...

mehr