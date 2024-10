Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gestohlenes Kennzeichen - Paket-SMS - Einbruch in Büro - Streit um Pfandflaschen

Iserlohn (ots)

Weil ihn ein anderer Motorradfahrer überholte, wurde ein Polizeibeamter in seiner Freizeit am Montag auf ein Motorrad mit einem entsiegelten Ennepetaler Kennzeichen aufmerksam. Eine Recherche in den polizeilichen Systemen ergab, dass das Kennzeichen gestohlen wurde. Der Beamte hatte das auffällige Motorrad mehrmals an einer Straße stehend gesehen. Die Polizei machte den Halter ausfindig. Der 32-jährige erklärte, er habe das Motorrad mitsamt Kennzeichen im Internet gekauft, es jedoch seit dem Kauf vor über einem Jahr nicht gefahren. Er hat keinen entsprechenden Führerschein. Die Polizei stellte das Kennzeichen sicher. Die Beamten schrieben Anzeigen wegen Kennzeichenmissbrauchs, Verstößen gegen Pflichtversicherungsgesetz als Halter/Erwerber und als Fahrzeugführer sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Weil sie gerade tatsächlich ein Paket erwartete, folgte eine 26-jährige Iserlohnerin am Mittwoch der Aufforderung in einer SMS, einem Link zu folgen. Auf einer Webseite sollte sie ihre Daten zum Empfang ihres Pakets "vervollständigen". Sie gab ihre Adresse sowie die Daten ihrer Kreditkarte ein. Erst als eine Fehlermeldung erschien, wurde sie misstrauisch. Sie sperrte ihre Kreditkarte und erstattete wegen Betrugsverdachts Anzeige bei der Polizei. Die warnt immer wieder davor, Links in SMS oder E-Mails zu folgen. Betrüger bauen täuschend echt aussehende Seiten von Banken, Paketdiensten oder anderen Onlinediensten nach. Ihr Ziel sind meist die Daten der Betroffenen. So können die Täter Geld abbuchen oder die Daten ihrer Opfer für weitere Straftaten missbrauchen. Diese Masche hatte während der Corona-Zeit Hochkonjunktur, als sich besonders viele Menschen Pakete liefern ließen. Doch der Trick funktioniert leider immer noch.

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in ein Mehrfamilienhaus an den Stadtgärten eingebrochen. Sie zerstörten ein Kellerfenster und die Tür zu einem Büro. Daraus entwendeten sie Computer und Laptop.

Polizeibeamte kontrollierten am Mittwoch kurz nach 20 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße einen 29-jährigen Pkw-Fahrer. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis und Amphetamin/Metamphetamin. Die Polizeibeamten brachten den Iserlohner zur Blutprobenabnahme zur wache nach Letmathe, untersagten das Führen von Kraffahrzeugen bis zur vollständigen Ausnüchterung und schrieben eine Anzeige wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Zwei Männer (51 und 35) prügelten sich am Mittwochabend am Fritz-Kühn-Platz um Pfandflaschen. Eine Polizeistreife kontrollierte gegen 20.30 Uhr den Verkehr, als die Beamten hinter der öffentlichen Toilette die Geräusche der Prügelei hörten. Die Polizeibeamten trennten die Streithähne und schrieben Anzeigen wegen gegenseitiger Körperverletzung. (cris)

