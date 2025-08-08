PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Emlichheim - Zwei Personen bei Unfall verletzt

Emlichheim (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 14:02 Uhr auf der Straße Haftenkamper Diek in Emlichheim zu einem Verkehrsunfall. Eine 82-jährige Frau befuhr mit ihrem Mercedes den Haftenkamper Diek in Richtung Hoogstede. Als sie zwei vor ihr fahrende Fahrzeuge überholte, übersah sie einen entgegenkommenden BMW, der von einer 22-jährigen Frau gesteuert wurde. Es kam zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Sowohl die 82-jährige Mercedes-Fahrerin als auch die 22-jährige BMW-Fahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden durch Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 56.000 Euro geschätzt. Die Kreisstraße musste im Bereich der Unfallstelle zeitweise gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

