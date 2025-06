Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Feuer auf einer Terrasse griff auf Gebäude über

Ratzeburg (ots)

18. Juni 2025| Kreis Stormarn | 17.06.2025 - Bargteheide

Gestern Nachmittag (17.06.2025) ist es gegen 14.40 Uhr in der Straße Am Volkspark in Bargteheide zu einem Brandgeschehen gekommen.

Ersten Ermittlungen zur Folge kam es auf einer Terrasse zu einem Feuer, welches sich ausbreitete und auf das Dach des Gebäudes übergriff.

Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Erkenntnisse zur Brandursache liegen bislang nicht vor.

Aus diesem Grund suchen die Ermittler nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Brandursache oder Personen am Brandort geben können.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email unter Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell