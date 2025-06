Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeuge mit schwarzem PKW gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Heepen- Am Samstag, 31.05.2025, brachte ein Unbekannter einen verletzten Jungen nach Hause. Die Polizei bittet den Unbekannten sowie weitere Zeugen sich zu melden.

Gegen 22:20 Uhr klingelte es an der Wohnungstür einer Familie am Niedermeiers Holz. Ein Mann mit einem schwarzen PKW übergab den Eltern ihren verletzten 13-jährigen Sohn und berichtete, diesen am Boden liegend aufgefunden zu haben. Die weiteren Ermittlungen hinsichtlich des genauen Geschehens verliefen bislang negativ. Die Polizei sucht daher den unbekannten Mann mit dem schwarzen PKW sowie Personen, die am Samstag im Umfeld von Heepen - möglicherweise im Umfeld der Kirche - Beobachtungen gemacht haben, die mit den Verletzungen des Jungen in Zusammenhang stehen könnten.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell