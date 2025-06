POL-RZ: Verletzter Jugendlicher nach Verkehrsunfall zwischen Kollow und Hamwarde - Motorradfahrer flüchtet

Ratzeburg (ots) - 17. Juni 2025| Kreis Stormarn | 16.06.2025 - Ahrensburg Gestern Abend (16.06.2025) kam es zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Ahrensburg. Drei Bewohner wurden dabei verletzt. Gegen 22.30 Uhr wurden die Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus im Waldemar-Bonsels-Weg in Ahrensburg in Kenntnis gesetzt. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen ...

mehr