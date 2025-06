Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Wohnungsbrand in Ahrensburg

Ratzeburg (ots)

17. Juni 2025| Kreis Stormarn | 16.06.2025 - Ahrensburg

Gestern Abend (16.06.2025) kam es zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Ahrensburg. Drei Bewohner wurden dabei verletzt.

Gegen 22.30 Uhr wurden die Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus im Waldemar-Bonsels-Weg in Ahrensburg in Kenntnis gesetzt. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen Brand in einem Wohnungsflur in einer Wohnung im 3. Obergeschoss fest. Der Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Der 66-jährige Bewohner aus der brandbetroffenen Wohnung zog sich leichte Brandverletzungen sowie eine Rauchgasintoxikation zu. Auch seine 70-jährige Frau und eine 68-jährige Bewohnerin einer Nachbarwohnung erlitten ebenfalls eine Rauchgasintoxikation. Alle Drei kamen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus, wurden aber zwischenzeitlich wieder entlassen.

Die brandbetroffene Wohnung wurde vorerst als unbewohnbar eingestuft.

Für das Feuer ist ein technischer Defekt ursächlich. Der genaue Brandschaden lässt sich noch nicht beziffern.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell