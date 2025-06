Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Trickdieb erbeutet Bargeld von Seniorin bei fingiertem Wasserrohrbruch - Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

16.06.2025 | Kreis Stormarn | 15.06.2025 - Reinfeld

Am 15.06.2025 gegen 20:00 Uhr ist es in der Matthias-Claudius-Straße in Reinfeld zum Diebstahl von Bargeld durch einen bislang unbekannten Tatverdächtigen gekommen. Der Mann soll die Seniorin unter dem Vorwand eines Wasserrohrbruchs abgelenkt und in der Zwischenzeit das Geld entwendet haben.

Sonntagabend suchte ein bislang unbekannter Tatverdächtiger eine betreute Wohnanlage in der Matthias-Claudius-Straße in Reinfeld auf. Er klingelte bei einer 88-jährigen Bewohnerin und erhielt unter dem Vorwand, er müsse die Wohnung nach einem Wasserrohrbruch überprüfen, Zutritt. Im Rahmen eines Ablenkungsmanövers konnte der Trickdieb unbemerkt einen höheren dreistelligen Bargeldbetrag aus dem Wohnbereich entwenden. Als er die Wohnung wieder verlassen hatte, wurde die Seniorin misstrauisch und überprüfte ihre Geldbörse.

Bei dem Tatverdächtigen soll es sich laut Beschreibung der Geschädigten um einen ca. 45 Jahre alten, 1,70 m großen Mitteleuropäer mit normaler Statur und kurzen grauen Haaren gehandelt haben. Er trug keinen Bart und sprach fließend deutsch.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat zur genannten Zeit im Nahbereich verdächtige Beobachtungen gemacht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bad Oldesloe unter 04531/501-0 entgegen.

Aus gegebenem Anlass rät die Polizei erneut zur Wachsamkeit: Gewähren Sie Fremden keinen Zutritt zu ihrer Wohnung. Lassen sie angebliche Dienstleister vorsichtshalber vor der verschlossenen Tür warten und vergewissern sich mit einem Anruf bei der Firma über die Echtheit des Mitarbeiters. Geben Sie niemals Wertsachen an Unbekannte heraus. Im Zweifelsfall immer Unterstützung aus der Familie oder Nachbarschaft hinzuholen und/oder die Polizei rufen.

