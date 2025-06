Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: 6-Jähriger schwerverletzt - Verkehrsunfall zwischen Autofahrer und Fußgänger

Ratzeburg (ots)

16.06.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 13.06.2025 - Mölln

Am 13.06.2025 gegen 11:20 Uhr ereignete sich in der Kerschensteinerstraße in Mölln ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Der Fußgänger wurde dabei schwerverletzt.

Am Freitagvormittag befuhr ein 19-jähriger Deutscher aus Mölln mit seinem Toyota die Kerschensteinerstraße in Mölln in Richtung Hempschört. In der Einbahnstraße parkten diverse Fahrzeuge am rechten Fahrbahnrand. Zwischen zwei parkenden Fahrzeugen hindurch betrat ein 6-jähriges Kind aus Mölln die Fahrbahn. Die Mutter befand sich auf der anderen Straßenseite. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß zwischen PKW und Kind. Der Junge trug schwere Verletzungen davon und wurde vom Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell