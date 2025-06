Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Glinde schwerverletzt

Ratzeburg (ots)

13.06.2025 | Kreis Stormarn | 12.06.2025 - Glinde

Am 12.06.2025 um 16:30 Uhr ereignete sich in Glinde in der Avenue St Sebastian an der Einmündung Poststraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Kleintransporter. Der Motorradfahrer wurde dabei schwerverletzt.

Donnerstagnachmittag befuhr ein 72-jähriger Glinder mit seinem 125er Motorrad die Avenue St Sebastian aus Reinbek kommend in Richtung Oher Weg. Eine 56 jährige Kleintransporterfahrerin aus Glinde befuhr die Avenue St Sebastian in entgegengesetzter Richtung und wollte nach links in die Poststraße einbiegen. Im Bereich der Einmündung kam es aus ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen.

Bei dem Aufprall wurde der Motorradfahrer schwer - aber nicht lebensbedrohlich - verletzt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 3.000EUR.

