POL-RZ: Mann bedroht einen Passanten mit Messern - Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots) - 10.06.2025 | Polizeidirektion Ratzeburg | 07.06.2025 - Aumühle/Reinbek Am 07.06.2025 soll es laut einem Zeugenhinweis kurz nach 20 Uhr zwischen Aumühle und Reinbek zu einer Trunkenheitsfahrt gekommen sein. Die Polizei kontrollierte den PKW-Fahrer, der sein Fahrzeug in Schlangenlinien und immer wieder beinahe in den Gegenverkehr gelenkt haben soll. ...

mehr