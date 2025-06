Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Unbekannte Täter beschmieren vier Supermarkt-Filialen - Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

12.06.2025 | Polizeidirektion Ratzeburg | 11.-12.06.2025

In der Nacht vom 11. auf den 12.06.2025 beschmierten unbekannte Täter vier Filialen einer Supermarkt-Kette in Schwarzenbek, Mölln, Trittau und Büchen mit diffamierenden Schriftzügen.

Zwischen Mittwoch und Donnerstag kam es an Supermarkt-Filialen im Hans-Koch-Ring in Schwarzenbek, im Grambeker Weg in Mölln, in der Kirchenstraße in Trittau sowie im Schlickweg in Büchen zu Graffiti Schmiereien. Unbekannte Täter verunreinigten den Außenbereich der Märkte mit herabwürdigenden Schriftzügen und entfernten sich anschließend unerkannt.

Ob es einen möglichen Zusammenhang zwischen den Taten gibt ist aktuell noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen. Wer hat in der Nacht im Nahbereich der jeweiligen Örtlichkeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise werden von der örtlich zuständigen Polizeidienststelle entgegengenommen:

PR Schwarzenbek 04151/8894-0 Schwarzenbek.PR@polizei.landsh.de

Pst. Mölln 04542/8099-0 Moelln.Pst@polizei.landsh.de

Pst. Büchen 04155/4989-0 Buechen.Pst@polizei.landsh.de

Pst. Trittau 04154/7073-0 Trittau.Pst@polizei.landsh.de

