POL-RZ: Verunfallter Radfahrer flüchtete vom Unfallort und löste Suchaktion aus

Ratzeburg (ots) - 16.06.2025 | Kreis Stormarn | 09.06.2025 - Großhansdorf In der Nacht vom 08. auf den 09.06.2025 geriet ein Einfamilienhaus in der Straße Barkholt in Großhansdorf in Brand. Der 91-jährige Bewohner verstarb. Am 09.06.2025 um 01:57 Uhr informierten Anwohner die Rettungskräfte über ein brennendes Haus in der Nachbarschaft. Die Feuerwehr übernahm kurze Zeit später die Löscharbeiten. Im Haus fanden ...

