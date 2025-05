Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (149/2025) Nach Diebstahl von Pedelecs im Maschmühlenweg - Polizei durchsucht Wohnung in Bovenden. Gestohlene E-Scooter und vier weitere Räder aufgefunden, Tatorte unbekannt

Göttingen (ots)

Göttingen, Maschmühlenweg / Bovenden

Dienstag, 6. Mai 2025, gegen 12.30 Uhr GÖTTINGEN/BOVENDEN (ab) - Nach dem Hinweis von aufmerksamen Zeugen konnten in der vergangenen Woche zwei mutmaßliche Pedelec-Diebe am Göttinger Maschmühlenweg identifiziert und deren Wohnung in Bovenden (Landkreis Göttingen) nach richterlicher Anordnung durchsucht werden. Hierbei stießen die Ermittler auf weiteres, mutmaßliches Diebesgut, dessen Herkunft bislang noch nicht geklärt werden konnte.

Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen wurden der 40-Jahre alte Bovender und seine 42-jährige Lebensgefährtin am Dienstagmittag (06.05.25) gegen 12.30 Uhr dabei beobachtet, wie sie sich auf einem Gelände am Maschmühlenweg im Bereich der Fahrradständer an abgestellten Rädern zu schaffen machten. Hierbei wurden teilweise die Akkus der Räder demontiert oder die Schlösser aufgebrochen und das Diebesgut für einen mutmaßlich späteren Abtransport in unmittelbarer Nähe deponiert. Zeugen beobachteten das verdächtige Verhalten und verständigten die Polizei.

Noch bevor die alarmierten Beamten vor Ort eintrafen, verschwanden die beiden Tatverdächtigen jedoch in unbekannte Richtung. Eine nach ihnen eingeleitete Fahndung verlief zunächst ergebnislos.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konkretisierte sich noch vor Ort ein Tatverdacht in Richtung der beiden polizeilich bereits bekannten Bovender. Nach Vortrag des Sachstands beim Bereitschaftsstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Göttingen, wurde nach richterlicher Bestätigung die Durchsuchung der Wohnung im Feldtorweg in Bovenden angeordnet und umgehend vorgenommen.

In Abwesenheit der beiden Bewohner öffneten Polizeibeamte die Wohnungstür und stießen hier neben mehreren Pedelecs und E-Scootern auch auf eine Vielzahl von Pedelec-Akkus, deren Herkunft aus vorangegangenen Diebstahlshandlungen nicht ausgeschlossen werden konnte. Das vermeintliche Diebesgut wurde beschlagnahmt (FOTO).

Wer die im Anhang beigefügten Pedelecs oder E-Scooter vermisst oder Angaben zu Herkunft bzw. Eigentümer machen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

