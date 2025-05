Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (146/2025) Göttingen: Überfall auf Schnellrestaurant im September 2024, Polizei fahndet mit Bildern aus Überwachungskamera nach zwei maskierten Tätern

Göttingen (ots)

Göttingen, Stadtteil Grone, Siekweg

Donnerstag, 12. September 2024, gegen 02.35 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Am 12. September 2024 haben zwei maskierte Männer ein Schnellrestaurant am Göttinger Siekweg überfallen und dabei Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro erbeutet. Verletzt worden war bei der Tat seinerzeit niemand. Die mutmaßlichen Räuber sind weiter unbekannt. Sie konnten im Zuge der andauernden, umfangreichen polizeilichen Ermittlungen nicht identifiziert werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen ordnete das Amtsgericht Göttingen jetzt die Öffentlichkeitsfahndung nach den Gesuchten an. Das hierfür verwendete Bildmaterial stammt aus einer der Überwachungskameras des Schnellrestaurants.

Die beiden Maskierten hatten das bereits geschlossene Restaurant in der Nacht des 12. September etwa gegen 02.35 Uhr betreten und die mit Reinigungsarbeiten beschäftigten Mitarbeiter mit einem großen messerähnlichen Gegenstand sowie einer augenscheinlichen Schusswaffe bedroht. Letztlich entkamen die Täter mit mehreren tausend Euro Bargeld. Eine nach ihnen eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Laut vorliegendem Bildmaterial hatte der eine Täter eine leicht korpulente Figur. Er trug zur Tatzeit einen dunklen Jogginganzug und eine auffällige Bauchtasche, die möglicherweise vom Hersteller Louis Vuitton stammen könnte.

Der zweite Tatbeteilige wirkt größer und dünner. Er trug ebenfalls einen dunklen Jogginganzug und dazu weiße Turnschuhe mit gelb-schwarzen Elementen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

