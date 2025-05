Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (142/2025) Unfallflucht auf L 530 bei Hilkerode: PKW von überholendem Motorrad beschädigt, Polizei Duderstadt ermittelt, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Duderstadt, Ortsteil Hilkerode, L 530 (Hilkeröder Straße) Montag, 21. April 2025, gegen 15.00 Uhr

DUDERSTADT (jk) - Im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall am Nachmittag des 21. April (Montag) gegen 15.00 Uhr auf der L 530 bei Hilkerode (Landkreis Göttingen) sucht die ermittelnde Polizei Duderstadt nach Zeugen. Insbesondere geht es um zwei unbekannte Radfahrer, die den Vorfall beobachtet haben könnten.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte ein Autofahrer kurz hinter dem Ortsausgang von Hilkerode mit seinem weißen Skoda Citigo nach links in die Langenhägener Straße abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt fuhren nach seinen Schilderungen zwei Radfahrer vor ihm, die ebenfalls nach links abbiegen wollten und noch anhielten, um ihn vorbeifahren zu lassen.

Als der Autofahrer gerade abbiegen wollte, wurde er plötzlich von einem unbekannten Motorrad, an dem ein OHA-Kennzeichen angebracht gewesen sein soll, links überholt. Es kam zur Berührung beider Fahrzeuge. An der Fahrerseite des weißen Skoda Sachschaden entstand hierbei ein Schaden in Höhe von geschätzt rund 1.000 Euro.

Der unbekannte Kradfahrer fuhr in Richtung Duderstadt davon. Er (oder sie) soll mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen sein.

Die Polizei Duderstadt bittet die beiden unbekannten Radfahrer sowie auch weitere Zeugen des Geschehens, sich unter Telefon 05527/8461-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell