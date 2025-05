Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (140/2025) Trotz Gegenverkehr auf B 3 überholt - Ermittlungen gegen Audi-Fahrer eingeleitet, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Dransfeld, Bundesstraße 3 in Richtung Göttingen Höhe Abzweigung Varmissen Mittwoch, 2. April 2025, gegen 08.20 Uhr

DRANSFELD (jk) - Weil er auf der B 3 mehrere Fahrzeuge trotz Gegenverkehrs überholt haben soll, hat die Polizei Ermittlungen gegen einen Audi-Fahrer aus dem Landkreis Göttingen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Vorfall ereignete sich am Morgen des 2. April (Mittwoch) gegen 08.20 Uhr in Höhe der Abzweigung nach Varmissen (Landkreis Göttingen).

Ersten Ermittlungen zufolge war ein BMW-Fahrer an dem besagten Morgen auf der Bundesstraße als drittes Fahrzeug in einer Kolonne in Richtung Göttingen unterwegs. Vor ihm fuhren zu diesem Zeitpunkt ein blauer Skoda Octavia und vor diesem wiederum ein LKW mit Anhänger. Hinter dem BMW befand sich ein grauer Audi, an dessen Steuer ein etwa 25 Jahre alter Mann mit dunklem Haar und Brille gesessen haben soll. In Höhe der Abzweigung nach Varmissen soll der junge Audi-Fahrer dann versucht haben, die drei vorausfahrenden Fahrzeuge trotz dichten Berufsverkehrs zu überholen. Der Wagen scherte aus, überfuhr die durchgezogene Mittellinie und zog an dem vorausfahrenden BMW und dem Skoda vorbei.

Gegenverkehr zwang den jungen Fahrer dazu, den begonnenen Überholvorgang unvermittelt abzubrechen. Der Audi scherte wieder nach rechts ein und drängte sich zwischen den LKW-Anhänger und den blauen Skoda. Dessen Fahrer (oder Fahrerin) musste ersten Informationen zufolge scharf abbremsen und auch der nachfolgende BMW-Fahrer war eigenen Angaben zufolge gezwungen, eine Gefahrenbremsung einzuleiten, um einen Unfall zu vermeiden.

Zeugen gesucht!

Die Insassen des erwähnten blauen Skoda Octavia und auch weitere Zeugen bzw. durch die Fahrweise des grauen Audi auf der B 3 in Richtung Göttingen gefährdete Verkehrsteilnehmende werden gebeten, sich unter Telefon 05502/999 79-0 bei der Polizei in Dransfeld zu melden.

Die Ermittlungen dauern an.

