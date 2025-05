Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (145/2025) Übergabe vor der Haustür: Schockanruf-Betrüger erbeuten Bargeld und Goldmünzen im Wert von mehreren tausend Euro - Hinweise zu "barfüßiger Abholerin" in Weende gesucht!

Göttingen (ots)

Göttingen, Ortsteil Weende

Montag, 5. Mai 2025, gegen 11.00 Uhr

GÖTTINGEN (ab) - Über einen "Schockanruf" haben unbekannte Betrüger am Montagmittag (05.05.25) im Göttinger Ortsteil Weende von einer Seniorin mehrere tausend Euro erbeutet. Die Göttinger Ermittlungsgruppe "SäM Südniedersachsen" (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5137424) ermittelt.

Ersten Informationen zufolge, erhielt die Seniorin am Vormittag gegen 11.00 Uhr einen Anruf von einem unbekannten Mann, der sich als "Rechtsanwalt Dr. Fischer" ausgab und von einem tödlichen Verkehrsunfall in der Innenstadt berichtete, den ihre Nichte verursacht haben soll.

Um einer angeblichen "Gefängnisstrafe von mindestens 3 Jahren" zu entgehen, müsse für die "Freilassung" ein Betrag von mehreren tausend Euro gezahlt werden. In diesem Zusammenhang erkundigte sich der Anrufer bei der Seniorin auch nach ihren finanziellen Verhältnissen und ihr zur Verfügung stehenden Schmuck- und Edelmetalle. Durch diese Nachricht emotional massiv unter Druck gesetzt, gab sie bereitwillig Auskunft und erklärte sich schließlich bereit, zunächst einen Teilbetrag für ihre Nichte zu bezahlen und ihn an ihrer Haustür an eine "Abholerin" zu übergeben.

Wenig später erschien absprachegemäß eine unbekannte Frau aus Richtung Springstraße kommend vor der Haustür, die sich als "Frau Keil" vorstellte und als angebliche "Mitarbeiterin des Rechtsanwalts" das Geld sowie die Münzen in einem Beutel in Empfang nahm. Nach Beschreibung der Seniorin hat es sich bei ihr um eine "freundliche junge Dame" gehandelt, die ihre dunklen (schwarzen) Haare zu einem Mittelscheitel gebunden hatte und dunkel gekleidet war. Dabei fiel der Seniorin auf, dass die Frau barfuß unterwegs war und keine Schuhe trug.

Im Nachgang der Übergabe kamen der Seniorin schließlich Zweifel an dem Geschehenen und sie setzte sich mit ihren Angehörigen in Verbindung, wodurch der Schwindel aufflog und man die Polizei informierte.

Die Polizei in Göttingen bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, denen die beschriebene barfüßige Frau oder auch verdächtige Fahrzeuge zur genannten Zeit im Bereich der Springstraße, Försterweg oder Otto-Laufer-Straße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2215 bei der Polizei Göttingen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell