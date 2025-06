Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Onlinebetrüger waren leider erfolgreich

Ratzeburg (ots)

18. Juni 2025 | Polizeidirektion Ratzeburg| 17.05.2025 Geesthacht

Gestern fiel ein Bürger aus Geesthacht einem Betrug zum Opfer. Die Betrüger erbeuteten einen geringen fünfstelligen Betrag.

Gegen 16.30 Uhr wollte der Geschädigte seinen Computer mit Internetfunktion benutzen. Plötzlich habe sich eine Meldung aufgetan, dass der PC gehackt worden sei und der Nutzer eine angezeigte Rufnummer kontaktieren sollte. Nach Nummernwahl verwickelte eine unbekannte Person den Geschädigten geschickt in ein fast zweistündiges Telefonat. Dabei forderte der Betrüger den 65-Jährigen zu mehreren Aktionen am Computer auf und übernahm auch teilweise selbst nach Autorisierung die Steuerung. So verschaffte er sich unter anderem Zugriff auf die Konten des Geesthachters.

Kurze Zeit später stellte der 65-Jährige dann unberechtigte Kontoabbuchungen fest.

So schützen Sie sich:

- Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten heraus.

- Gewähren Sie Unbekannten niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.

Wenn Sie Opfer wurden - Trennen Sie Ihren Rechner vom Internet und fahren Sie ihn runter. Ändern Sie über einen nicht infizierten Rechner unverzüglich betroffene Passwörter. - Lassen Sie Ihren Rechner überprüfen und das Fernwartungsprogramm auf Ihrem Rechner löschen.

- Nehmen Sie Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen auf, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind. - Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits getätigte Zahlungen zurück holen können. - Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

