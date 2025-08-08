PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Papenburg - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall mit Kind

Papenburg (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 18:00 Uhr an der Straße Hauptkanal rechts in Höhe der Hausnummer 85 in Papenburg zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr das etwa 10 bis 13 Jahre alte Kind mit seinem Fahrrad den Radweg am Hauptkanal rechts in Richtung Gasthauskanal. Zeitgleich wollte die Fahrerin eines grauen Mercedes aus einer Hofeinfahrt auf die Fahrbahn einfahren. Dabei übersah sie den von links kommenden Radfahrer. Es kam zur Kollision, in deren Folge das Kind stürzte und sich augenscheinlich verletzte. Nach einem kurzen Gespräch zwischen beiden Beteiligten entfernten sich sowohl das Kind als auch die Pkw-Fahrerin von der Unfallstelle. Die Polizei Papenburg bittet insbesondere den Radfahrer bzw. dessen Erziehungsberechtigte sowie weitere mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04961/926-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

