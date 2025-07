POL-LB: Marbach am Neckar: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag (08.07.2025) zwischen 12:30 Uhr und 12:40 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße "Im Langen Feld" in Murr geparkten Audi. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar ...

