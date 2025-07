Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Neckargröningen: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montag (07.07.2025) gegen 09:00 Uhr auf der Landesstraße 1140 zwischen Remseck-Neckargröningen und Ludwigsburg-Oßweil ereignete, erlitt ein 69-jähriger Motorrad schwere Verletzungen. Der 69-Jährige war mit seiner BMW von Neckargröningen kommend unterwegs und soll mehrere Pkw und Lastwagen überholt haben. Ein 51-jähriger Lastwagen-Fahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war und sich vor dem Zweirad-Lenker befand, bog nach links in den Westheimer Weg ab. Beim Abbiegen erschien von hinten der Motorrad-Lenker während seines Überholvorgangs und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der 69-Jährige erlitt hierbei schwere, der 51-Jährige leichte Verletzungen. Beide Unfallbeteiligten wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Das BMW-Motorrad musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

