Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Mehrere Starkstromkabel von Firmengelände gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben zwischen Samstag (05.07.2025) 14:00 Uhr und Montag (07.07.2025) 07:30 Uhr in der Hans-Klemm-Straße in Böblingen ihr Unwesen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendeten die Täter auf einem Firmengelände mehrere Starkstromkabel, welche zuvor verschiedene Arbeitsmaschinen an unterschiedlichen Standorten auf dem Gelände miteinander verbunden hatten. Insgesamt wurden rund 100 bis 150 Meter Kabel entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

