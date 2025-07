Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 59 Jahre alter Fahrer eines Fiat-Kleintransporters hatte am Montag (07.07.2025), gegen 16.15 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Altinger Straße in Sindelfingen, unmittelbar nach der Kreuzung zur Bahnhofstraße, geparkt. Als der 59-Jährige zum Aussteigen aus dem Fahrzeug die Fahrertür öffnete, übersah er mutmaßlich einen 72 Jahre alten Pedelec-Lenker. Der 72-Jährige war von der Bahnhofstraße kommend nach links in die Altinger Straße abgebogen und kollidierte mit der aufschwenkenden Fahrertür des Fiat. Der Radfahrer stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 600 Euro belaufen.

