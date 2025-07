Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Zeugen zu Vandalismus in zwei Kindergärten gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter wüteten zwischen Freitag (04.07.2025) 17:00 Uhr und Montag (07.07.2025) 07:00 Uhr auf zwei Kindergartengeländen in der Straße "Kreuzäcker" im Ludwigsburger Stadtteil Eglosheim. Mutmaßlich kletterten die Täter jeweils über einen Metallzaun und gelangten so in die Außenbereiche der Kindergärten. In einem Außenbereich warfen die Täter verschiedene Holzbauten und Blumenkübel um. Zudem öffneten sie unsachgemäß drei Sonnenschirme, wodurch diese beschädigt wurden. Auch einen vorgefundenen Besen beschädigten die Täter. Im zweiten Außenbereich warfen die Täter verschiedene Aufbewahrungsboxen und Spielsachen umher. Auch eine Gartenhütte, ein Stuhl und ein Dreirad wurde mit grüner Sprühfarbe beschmiert. Der entstandene Sachschaden ist in beiden Fällen noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Polizeiposten Ludwigsburg-Eglosheim bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten, sich unter Tel. 07141 22150-0 oder E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

