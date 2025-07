POL-OH: Diebstahl von E-Scooter

Hersfeld-Rotenburg (ots) - E-Scooter entwendet Rotenburg. Ein an einer Laterne im Campingweg gesicherter E-Scooter wurde am Sonntag (06.07.), zwischen 1 und 2 Uhr, durch einen unbekannten Mann entwendet. Dieser kann wie folgt beschrieben werden: kräftige Statur, Augenringe, kurze, schwarze Haare. Der E-Scooter der Marke Ninebot hat einen Wert von rund 700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda ...

