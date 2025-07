Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: E-Scooter entwendet - Geldbörse entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

E-Scooter entwendet

Rotenburg. Ein an einer Laterne im Campingweg gesicherter E-Scooter wurde am Sonntag (06.07.), zwischen 1 und 2 Uhr, durch einen unbekannten Mann entwendet. Dieser kann wie folgt beschrieben werden: kräftige Statur, Augenringe, kurze, schwarze Haare. Der E-Scooter der Marke Ninebot hat einen Wert von rund 700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Geldbörse entwendet

Bebra. Auf bislang nicht bekannte Art und Weise verschafften sich Unbekannte zwischen Donnerstagabend (03.07.) und Freitagmorgen (04.07.) Zutritt zum Inneren eines in der Kleebergstraße in Breitenbach geparkten Audi Q4 E-tron. Sie entwendeten eine Geldbörse und flüchteten unerkannt.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell