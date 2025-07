Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Neuenstein. Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Dunshörn befuhr am Freitag (04.07.), gegen 07.25 Uhr, die L 3155 (Geistalstraße) aus Richtung Autobahnabfahrt kommend in Richtung Neuenstein-Aua. Anschließend ordnete er sich auf den Linksabbiegerstreifen ein, um in die Straße Im Biegen einzubiegen. Eine 61-jährige Hombergerin kam ihm hierbei entgegen. Im Einmündungsbereich kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß. Die 61-jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde vorsorglich mit einem RTW in ein Klinikum gebracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 17.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld. Ein 83-jähriger Pkw-Fahrer aus Gräfenhainichen befuhr am Freitag (04.07.), gegen 14.50 Uhr, die Nebenfahrbahn der B 27 (Frankfurter Straße) aus Richtung An der Haune kommend. Als er nach rechts in die Frankfurter Straße in Richtung Autobahnauffahrt einbiegen wollte, kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Reisebus eines 32-jährigen Neukircheners, der ebenfalls in Richtung Autobahnauffahrt fuhr. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Pkw des 83-jährigen musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 10.500 Euro.

Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Bad Hersfeld-Asbach. Ein bisher unbekannter Kraftfahrzeugführer befuhr am Samstag (05.07.), zwischen 20 Uhr und 20.50 Uhr, die Mühlestraße in Asbach. In Höhe Hausnummer 22 stieß er gegen einen geparkten Pkw einer 42-jährigen Asbacherin. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Am Pkw der 42-jährigen entstand Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel.: 06621-9320 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell