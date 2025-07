Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Ein Leichtverletzter bei Verkehrsunfall auf der B 458

Hilders: Ein Leichtverletzter und etwa 5000,- Euro Sachschaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht zum Samstag (05.07.) auf der B 458 bei Dietges ereignete. Ein 52-jähriger aus dem benachbarten Landkreis Rhön-Grabfeld war gegen 01:30 Uhr vom Grabenhöfchen kommend in Richtung Hilders unterwegs, als er ungefähr 1 km vor Dieges aus noch ungeklärter Ursache mit seinem BMW nach links von der Fahrbahn abkam, einen Leitpfosten überfuhr und im angrenzenden Straßengraben landete. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt und konnte sich selbständig aus seinem Pkw befreien. Durch den alarmierten Rettungsdienst wurde er vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Neben einer Streife der Polizeistation Hilders waren aufgrund des zunächst unklaren Sachverhalts zudem ein Notarzt und 15 Kräfte der Feuerwehren Ehrenberg und Dietges an der Unfallstelle eingesetzt. Das verunfallte Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch die notwendigen Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es aufgrund geringen Verkehrsaufkommens zu keinerlei Behinderungen.

Gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Polizeistation Hilders, Adomeit, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell